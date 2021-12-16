Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği - Son Dakika

Bornovalı öğrenciler Bornova Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği işbirliğinde BELGEM ve Dijital aracılığı ile afet eğitimi alacak.

Yapılacak işbirliği kapsamında hazırlanacak eğitim videoları 42 bini aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yararlandığı Dijital Sınıf'ın internet sitesinde yayınlanacak. BELGEM öğretmenleri de Dernek yetkilileri tarafından afet bilinci eğitim alarak öğrencilere aktaracak.

Bornova Belediyesi'nin STK Yerleşkesi (Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi)'nden yararlanan 300'ü aşkın dernekten biri olan İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği yönetimi, Bornova Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ'a faaliyetleri hakkında bir sunum yapan Dernek Başkanı Servet Ertaş kendilerine STK Yerleşkesi'nin kapılarını açan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hassasiyetiniz takdire değer

30 Ekim İzmir Depremi'nin hemen sonrasında 17 Kasım 2020 tarihinde 'İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalığı Derneği' olarak faaliyete başladıklarını anlatan Dernek Başkanı Servet Ertaş, "Aradan geçen süreçte yaşanan çevresel ve iklimsel afetler, artık afet bilinci ile çevre ve iklim farkındalığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğinden hareketle ismimizi 'İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği olarak değiştirdik. Bornova Belediyesi'nin başta İzmir Depremi ve yaz aylarında çıkan yangınlarda ortaya koyduğu hassasiyet gerçekten takdire değer" dedi.

Aynı acılar yaşanmasın

Derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, işbirliği önerisinde bulunarak, "Özellikle çocuklarımızın afet bilincinin artırılması, çevre bilincinin gelişmesi ve afet anında yapılması gerekenlerle ilgili daha derinlemesine çalışma yürütmek gerekiyor. Bu amaçla birlikte gerek on-line eğitim desteği verdiğimiz Dijital Sınıf'ta ve gerekse Belgem Dershanesi'nde yüz yüze eğitimlerle geleceğimiz olan çocuklarımıza anlatalım. Son yıllarda hem İzmir, hem de ülke olarak büyük felaketler yaşadık. Aynı acıların tekrar etmemesi için her türlü ortak çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Dijital Sınıf ve Belgem aracılığıyla

Görüşmede, Bornovalı öğrencilerin Bornova Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği işbirliğinde BELGEM ve Dijital aracılığı ile afet eğitimi alması kararlaştırıldı. Yapılacak işbirliği kapsamında hazırlanacak eğitim videoları 42 bini aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yararlandığı Dijital Sınıf'ın internet sitesine yüklenecek. BELGEM öğretmenleri de Dernek yetkilileri tarafından eğitim alarak öğrencilere aktaracak.