Üye Girişi
Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği - Son Dakika

Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği

16.12.2021 09:07
Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği

Bornovalı öğrenciler Bornova Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği işbirliğinde BELGEM ve Dijital aracılığı ile afet eğitimi alacak.

Bornovalı öğrenciler Bornova Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği işbirliğinde BELGEM ve Dijital aracılığı ile afet eğitimi alacak.

Yapılacak işbirliği kapsamında hazırlanacak eğitim videoları 42 bini aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yararlandığı Dijital Sınıf'ın internet sitesinde yayınlanacak. BELGEM öğretmenleri de Dernek yetkilileri tarafından afet bilinci eğitim alarak öğrencilere aktaracak.

Bornova Belediyesi'nin STK Yerleşkesi (Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi)'nden yararlanan 300'ü aşkın dernekten biri olan İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği yönetimi, Bornova Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ'a faaliyetleri hakkında bir sunum yapan Dernek Başkanı Servet Ertaş kendilerine STK Yerleşkesi'nin kapılarını açan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hassasiyetiniz takdire değer

30 Ekim İzmir Depremi'nin hemen sonrasında 17 Kasım 2020 tarihinde 'İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalığı Derneği' olarak faaliyete başladıklarını anlatan Dernek Başkanı Servet Ertaş, "Aradan geçen süreçte yaşanan çevresel ve iklimsel afetler, artık afet bilinci ile çevre ve iklim farkındalığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğinden hareketle ismimizi 'İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği olarak değiştirdik. Bornova Belediyesi'nin başta İzmir Depremi ve yaz aylarında çıkan yangınlarda ortaya koyduğu hassasiyet gerçekten takdire değer" dedi.

Aynı acılar yaşanmasın

Derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, işbirliği önerisinde bulunarak, "Özellikle çocuklarımızın afet bilincinin artırılması, çevre bilincinin gelişmesi ve afet anında yapılması gerekenlerle ilgili daha derinlemesine çalışma yürütmek gerekiyor. Bu amaçla birlikte gerek on-line eğitim desteği verdiğimiz Dijital Sınıf'ta ve gerekse Belgem Dershanesi'nde yüz yüze eğitimlerle geleceğimiz olan çocuklarımıza anlatalım. Son yıllarda hem İzmir, hem de ülke olarak büyük felaketler yaşadık. Aynı acıların tekrar etmemesi için her türlü ortak çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Dijital Sınıf ve Belgem aracılığıyla

Görüşmede, Bornovalı öğrencilerin Bornova Belediyesi ve İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği işbirliğinde BELGEM ve Dijital aracılığı ile afet eğitimi alması kararlaştırıldı. Yapılacak işbirliği kapsamında hazırlanacak eğitim videoları 42 bini aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yararlandığı Dijital Sınıf'ın internet sitesine yüklenecek. BELGEM öğretmenleri de Dernek yetkilileri tarafından eğitim alarak öğrencilere aktaracak.

Sivil Toplum Kuruluşları, Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,25 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
08:43 Burcu Biricik'ten itiraf gibi sözler! Nalan'dan sıkılmış
08:28 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek
08:18 2000'li yıllarda daha yüksekmiş! Asgari ücretin 300 doların altında kalacağı kesinleşti
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL         
09:08
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 09:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova'da hayat kurtaracak işbirliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement