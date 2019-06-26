Son Dakika Haberleri: Bornova'da hayat ve hizmet kalitesini artıracak eğitimler
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Bornova'da hayat ve hizmet kalitesini artıracak eğitimler

1 saat önce

Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından hazırlanan 'Sağlığa Zarar Verici Davranışları Önlemeye Yönelik Farkındalık Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendilmesi' adlı projesine katıldı.

Bornova'da hayat ve hizmet kalitesini artıracak eğitimler, System.String[]

Proje kapsamında 4 gün süren eğitimlerden daha önce tarama yapılarak belirlenen 40 temizlik işçisi yararlandı. Bu kapsamda 230 temizlik işçisi daha eğitimlere katılacak.

Bornova Belediyesi gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle çalışanlarının iş hayatındaki başarı ve motivasyonlarını yükselterek, daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından hazırlanan 'Sağlığa Zarar Verici Davranışları Önlemeye Yönelik Farkındalık Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi' adlı projesine de katıldı.

İlk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları arasında tarama yapılarak belirlenen 270 kişiden 40'ı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde eğitime alındı.Eğitimler Prof. Dr. Esra Engin, Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Ar. Gör. Hacer Demirkol ve Ar. Gör. Fatma Savan tarafından verildi. Eğitimlerden önümüzdeki haftalarda 230 Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanıdaha yararlanacak.

4 gün süren eğitimler 4 oturum olarak gerçekleşti. İlk oturumda katılımcılara dengeli ve dengesiz beslenme hakkında bilgiler verilirken, ikinci oturumda sigara ve alkol tüketimin zararları ile etkili baş etme yöntemleri anlatıldı. Üçüncü oturumda Üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar aktarıldı. Dördüncü ve son oturumda ise öfke ve çatışma yönetimi ile saldırganlığın zararları işlendi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:35 Kaynak: Bültenler
Ege Üniversitesi, Bornova, Güncel
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