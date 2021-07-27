Bornova'da hedef: Sıfır Atık - Son Dakika

On-line olarak yapılan toplantı, Bornova Belediyesi, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Sosyal Girişimi işbirliğinde National Democratic Institute (NDI) tarafından yürütülen "Yerel Yönetimler ve Sivil Aktörler Arasındaki Sivil Katılımı Geliştirmek için "Katılıyoruz Programı" işbirliğinde gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte tüm tarafların katılımı ile ileride gerçekleştirilecek çalışmalara esas olmak üzere sıfır atık konusunda mevcut durumun fotoğrafı çekildi, ihtiyaçlar, beklentiler tespit edildi.

Belirlenen ihtiyaçlara yönelik halka açık ödüllü fikir yarışmaları ile www.fikrimiz.org platformu üzerinden geniş kitlelerden yaratıcı fikirler toplanması, analiz edilerek projelendirilmesi ve strateji ve politikalara yol göstermesi amacı ile çalışmalar başlatıldı.

Daha yaşanabilir bir çevre yolunda atık yönetiminin çok önemli olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyorsak yerel yönetimler olarak çevre konusundaki bu tip çalışmaların içinde mutlaka yer almamız gerekiyor. Amacımız Bornova'da sıfır atık" diye konuştu.