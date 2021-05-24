Bornova'da kaçak moloz dökümlerine geçit yok - Son Dakika

Bornova'da kaçak moloz dökümlerine geçit yok

24.05.2021 09:38
Bornova'da kaçak moloz dökümlerine geçit yok, System.String[]

İlçe genelinde kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri alan Bornova Belediyesi, bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan önlemler sayesinde kaçak dökümlerde büyük düşüş yaşanırken 2021 yılının ilk dört ayında kesilen ceza tutarı 470 bin TL oldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kaçak moloz dökenlere karşı verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Sivil Moloz Ekipleri oluşturularak yoğun şekilde kaçak moloz dökümü yapılan bu alanlarda mesai saatleri dışında da düzenli devriye çalışmaları yapan Bornova Belediyesi, caydırıcılığı sağlamak amacıyla ilgili kanunun öngördüğü en yüksek ceza olan 23 bin TL'ye kadar ceza uyguluyor. Uygulama kapsamında2021 yılının ilk dört ayında 470 bin TL ceza kesildi.

Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor

Özellikle kırsal alana sahip pek çok metropol belediyesinin kaçak moloz dökümleri konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kaçak moloz dökenler özellikle bu ıssız alanları tercih ediyor. Bornova Belediyesi olarak aldığımız önlemler, sivil moloz ekibimiz ve uyguladığımız cezalarla kaçak dökümleri büyük oranda azaltsak da mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassas davranarak bu sorunla karşılaştıklarında hemen bize bildirmeleri" diye konuştu.

Gördüğünüz an belediyeye bildirin

Bornova'da kaçak moloz dökümleriylemücadele edebilmek için vatandaşa yönelik 0505 312 94 39numaralı ihbar hattı bulunuyor. Vatandaşlara ayrıca Bornova Belediyesi'nin Santral (0232 999 29 29) ve Çağrı Merkezi'ne (0232 999 19)şikayette bulunabiliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların aracın plakası görünecek biçimde çektiği görüntü ya da fotoğrafları da delil kabul ederek cezai işlem uyguluyor.

Bornova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mustafa İduğ, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da kaçak moloz dökümlerine geçit yok - Son Dakika


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