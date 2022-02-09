Bornova'da kar alarmı - Son Dakika

Eğridere, Çamiçi, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç, Kurudere, Beşyol, Yaka ve Çiçekli mahalleleri olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu çalıştı. Gündüz de devam eden çalışmalarla kapanan yollar açılırken araçların kayma riskine karşı tuz serim çalışması yapıldı.

Karın keyfini çıkardılar

Bornova'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kimi vatandaşlar da kar yağışının keyfini çıkardı, kartopu oynadı. Karın keyfini çıkaranlar arasında can dostları da vardı.

Böyle durumlara hazırlıklıyız

Böylesi durumlara karşı her zaman hazır olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yağışla beraber ekiplerimiz de çalışmalara başladı. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.