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İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI - Son Dakika

İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI

09.02.2022 11:22

İZMİR'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza bürünürken, ulaşımda aksama oldu.

İZMİR'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza bürünürken, ulaşımda aksama oldu. Bazı sürücülerin, araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Manisa bağlantısını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığının daha da düşmesiyle kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne giden yol kapandı. Çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı. Gece saatlerinden bu yana yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde ise trafikte aksama oldu. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.

İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI
İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI

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Hisarcık, Bornova, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE KAR YAĞIŞI; SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE ÖNLEM ALINDI - Son Dakika
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