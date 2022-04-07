Bornova'da kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan bir grup belediye önünde eylem yaptı - Son Dakika

Bornova'da Kızılay Mahallesi'nde yaşayan bir grup, belediyenin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki pankartlar ve tapularıyla Bornova Belediyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Besra Girgör, kentsel dönüşüm kapsamında Bornova Belediyesi'nin hazırladığı imar revizyonu uygulamasına karşı çıktıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm planına göre evlerinin arsa olarak kabul gördüğünü, arsaların yüzde 45'inin kamusal kullanıma ayrıldığını, yüzde 40'ına inşaat izni verildiğini savunan Girgör, kamusal kullanım için mahallede bulunan rezerv alanların kullanılmasını önerdiklerini dile getirdi.

Rezerv alanların nerede kullanıldığını merak ettiklerini kaydeden Girgör, "Halkın metrekarelerine eklenmediğine göre bu alanlar nereye gitmektedir ' Belediye yeni yapılacak olan yollar için bizden pay keserken projede iptal olan yolları bizim metrekarelerimize eklemediğine göre kimlere verilecektir ' 500 parsel, tek adada toplanıyor. Bu bir kentsel dönüşüm değil. Bu bir imar revizyonu ve rantsal dönüşümdür. Evlerimiz yok sayılıp, hisseli arsa vasfına alınamaz."

Öte yandan gazetecilere açıklama yapan belediye yetkilileri ise 1940'lı yıllardan bu yana yapılaşmanın olduğu Kızılay Mahallesi'nde yapılan planlamayla inşaat alanlarının büyütüldüğü, 6 kat imkanı getirildiği, yeşil alanların artırılmasının öngörüldüğünü kaydederek 686 parseli içeren yerinde dönüşüme 36 parselin itirazda bulunduğunu belirtti.