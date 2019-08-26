Son Dakika Haberleri: Bornova'da "kumar" operasyonu
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Bornova'da "kumar" operasyonu

1 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığının Bornova'da yaptığı operasyonlarda, 75 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından işlem yapıldı.

Bornova'da

İzmir İl Jandarma Komutanlığının Bornova'da yaptığı operasyonlarda, 75 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri kumar oynatıldığı belirtilen Naldöken ve Kayadibi mahallelerindeki iki kafeye baskın düzenledi. Operasyonda kumar oynadığı ve kapalı alanda sigara içtiği belirtilen 75 kişiye işlem uygulandı.

Kafe sahipleri de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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