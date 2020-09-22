Bornova'da mahalle gezilerine devam - Son Dakika

Bornova'da mahalle gezilerine devam

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşların taleplerini dinlemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine İnönü Mahallesi ile devam etti.

Bornova'da mahalle gezilerine devam, System.String[]

Mahalle gezisine muhtarlık ziyareti ile başlayan Başkan Mustafa İduğ, taleplerini aldığı Muhtar Musa Işık ve ilgili bürokratlarıyla sokak sokak gezdi, incelemelerde bulundu. Vatandaşları ve esnafı dinleyip sohbet eden İduğ, "İstekleriniz en kısa sürede yerine getirilecek. Biz sizlere hizmet için bu görevlerdeyiz. Bu gezileri de bu amaçla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Minik futbolculara nasihat

Başkan İduğ, mahalledeki spor tesislerinde futbol eğitimi alan Altaylı miniklerle de bir araya geldi. Kendisinin de bir dönem siyah-beyazlı kulüpte futbol oynadığını anlatan İduğ, geleceğin yıldızlarına ve onları izlemeye velilere spor da beslenme ile ilgili önemli bilgiler verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:47 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da mahalle gezilerine devam - Son Dakika

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