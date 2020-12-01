Bornova'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, 30 Ekim'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma riski artan metruk binaların yıkımına başlandı.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergene Mahallesi'nde kamulaştırma işlemi tamamlanan 555 ve 523 sokaklar arasındaki 1200 metrekarelik alanda bulunan 8 binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çevre sakinlerinin talebi doğrultusunda alanı düzenleyeceklerini belirtti.

İlçede imar planlarına uyumlu bir şekilde yeni yollar ve yeşil alanlar ortaya çıkarmak için çalıştıklarını aktaran İduğ, "İmar planlarına göre kamulaştırma çalışmaları yaparak bu alanları vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getiriyor, Bornova'mıza kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.