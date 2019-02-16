Son Dakika Haberleri: Bornova'da Meydana Gelen Heyelanın Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bornova'da Meydana Gelen Heyelanın Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

53 dakika önce

Bornova'da meydana gelen heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktıİZMİR - İzmir Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi.

Bornova'da meydana gelen heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

İZMİR - İzmir Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 evde hasar oluşurken, bir ev tamamen yıkıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

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