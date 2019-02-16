Bornova'da Meydana Gelen Heyelanın Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
53 dakika önce
Bornova'da meydana gelen heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktıİZMİR - İzmir Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi.
Bornova
'da meydana gelen heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
İZMİR - İzmir
Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 evde hasar oluşurken, bir ev tamamen yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:34 Kaynak: İHA
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