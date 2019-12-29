Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkken Mezarlığı'nda mezar taşlarına zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak üzere polis çalışma başlattı.

Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkken Mezarlığı'nda mezar taşlarına zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak üzere polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki 10'uncu adada bulunan aile kabristanlığına gelen vatandaşlar, tahrip edilen ve kırılan mezar taşlarını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde çalışma yapan polis, yaklaşık 100 mezar taşında hasar belirledi.


Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bornova, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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