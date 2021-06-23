Bornova'da nostaljik akşamlar başladı - Son Dakika

Mevlana Mahallesi ile devam eden özel etkinliklerde mahalle sakinleri, Türk Sineması'nın klasiklerinden olan Mavi Boncuk ve Gülen Gözler filmlerini leblebi ve gazoz ikramı eşliğinde izledi.

Bornovalıların unutulmaz Türk filmleri ile nostalji yaşattığı Açık Hava Sinema Günleri Çiçekli Mahallesi'nde başlayıp Mevlana Mahallesi ile devam etti. Kadın-erkek, genç-yaşlı-çocuk tüm mahalle sakinleri Mavi Boncuk ve Güzlen Gözler filmleriyle nostalji dolu saatler geçirdi. Türk sinemasının unutulmazlarından filmin gösterimi koronovirüs tedbirleri çerçevesinde yapılırken, izleyenlere leblebi ve gazoz ikram edildi. Özellikle çoğu ilk kez açık havada film izleyen minikler unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Tedbirler alınıyor

Tüm Bornovalıları Açıkhava Sinema Günleri'ne davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Vatandaşlarımız pandemi nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmıştı. Gördük ki bir arada olmayı çok özlemişiz. Böylesi etkinliklere gerçekten ihtiyacımız var. Kontrollü normalleşme sürecinde tüm tedbirleri alarak, maske ve mesafe koşullarına dikkat ederek vatandaşlarımızın yanında ve onlara moral olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiçekli'de başlayıp Çamdibi ile devam eden gösterimlerin programı şöyle:

23 Haziran Çarşamba: Tatlı Dillim - Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz İlkokulu Bahçesi

29 Haziran Salı: Sev Kardeşim - Altındağ Rekreasyon Alanı

30 Haziran Çarşamba: Yalancı Yarim - Yakaköy Kalkındırma ve Tanıtma Derneği Bahçesi

6 Temmuz Salı: Bizim Aile - Naldöken Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi

7 Temmuz Çarşamba: Neşeli Günler - İnönü Mahallesi Pazaryeri Önü