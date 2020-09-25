Bornova'da online Hobi Kursu dönemi - Son Dakika

Online kursa kayıtlar başladı

Virüsün yayılımını önlemek amacıyla pek çok hizmeti internet sitesi, sosyal medya kanalları ve telefon üzerinden sunan Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları online olarak 12 Ekim tarihinde yeniden başlayacak. 16 farklı branşta gerçekleşecek olan eğitimlere katılmak isteyenler 30 Eylül'e kadar yine internet üzerinden başvurması gerekiyor.

Tüm dallarda eğitim

Eğitimler, bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, yan flüt, çocuk korosu, halk oyunları, bale, seramik, resim, satranç, fotoğrafçılık, zumba, el sanatları, darbuka ve kanun dallarında verilecek. Dersin olduğu gün ve saatte eğitmenler internet ortamında canlı olarak kursiyerlere buluşarak ders işleyecek.

Siz virüse dikkat edin, hizmet evinize gelecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vaka sayılarında ki artışa dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları gerektiğini belirtti. Başkan İduğ, " Biz de bu amaçla kurslarımızı uzaktan eğitim sistemiyle yürütmeye başlıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinden kurslara katılarak hem zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirecek, hem de yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşayacak. Bornovalılar virüsten korunmaya odaklansın, hizmeti ayaklarına götüreceğiz" diye konuştu.