Bornova'da online paneller devam ediyor - Son Dakika

Bu kapsamda 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalıkları Farkındalık Günü için de "Haklarımız ve Taleplerimiz " başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Parkinson Hastaları Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde gerçekleşecek olan panel 12 Nisan Pazartesi saat: 20:00'de zoom üzerinden yapılacak. Panelin konukları ise Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat Göksel olacak. İnternet üzerinden yapılacak etkinlikte Parkinson hastalığını, hastaların yaşadıkları zorlukları duyurmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için yapılabilecekler, hastaların beklentileri gibi konular konuşulacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için katılım linki Bornova Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0534 2760312 numaralı telefonu arayabilirler.