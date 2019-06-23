Son Dakika Haberleri: Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın
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Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. 
Yangın, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle Bornova Gökdere mevkisinde ormanlık alanda çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
İzmir, Bornova, Güncel
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