Bornova'da Özel Çocuklar İçin Terapi Bahçesi

Yaklaşık 4 bin 500 metrekare alana kurulan Terapi Bahçesi'nde eğitici oyuncaklardan, hobi bahçesine, yürüyüş parkurundan atlı terapiye kadar pek çok özel alan bulunuyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Erke Spor Kulübü işbirliği ile Işıkkent'e kazandırılan Erke Terapi Parkı'nı alanı gezdi.

Erke Terapi Bahçesi'nden Bornova'da yaşayan en az bir engeli olan hastalar, hasta ve yorgun düşmüş bireyler, fiziksel, zihinsel ve ruhsal terapi desteğine ihtiyaç duyanlar, atipik gelişme gösteren çocuk ve yetişkinler yararlanabilecek. Erke Terapi Bahçesi görme, işitme, koku, tat alma, dokunma duyularını teşvik eden, motor becerileri ve eğlenme becerilerini geliştiren bir alan sunuyor.

Özel Erke Spor Kulübü Derneği Başkanı Banu Kavalar, Erke Terapi Bahçesi'yle doğanın iyileştirici etkisinden yararlanılan, aynı zamanda tüm eğitim merkezleri, çocukları ve ailelerinin de yararlanacağı, dünyadaki örneklerinden hareketle tasarlanmış, doğru ekipmanlarla iyileştirme sürecinin hızlandığı ve eğitimin niteliğinin arttığı bir alan yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, engellerin sevgi ile aşılacağına inandığını söyleyerek, "Böyle güzel bir alanın bittiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Burada değerli kardeşlerimiz çok değerli kazanımlar elde edecekler. Bu parkın her gün daha da gelişerek sürekli kendini yenileyen ve geleceğe umut saçan bir park olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, görev süreci içinde verdiği destekler nedeniyle Bosna Hersek Fahri Başkonsolosluğu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği adına onur ve teşekkür plaketi sundu.