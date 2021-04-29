Bornova'da ramazan denetimleri sürüyor - Son Dakika

Yıl boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdüren ve halk sağlığı için gerekli kontrolleri yapan Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ve pandemi koşulları nedeniyle mesaisini yoğunlaştırdı. Hem vatandaşları hem de esnafı korumaya yönelik yapılan çalışmalarda, özellikle fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler arttırıldı.

Bornova Belediyesi ekipleri, ramazan ayında bulunulması nedeniyle pide, ekmek ve unlu mamul tüketiminin artmasıyla birlikte ilçe genelinde hizmet veren fırın ve imalathanelere denetim yaptı. Denetimler sırasında işletmelerin genel hijyen durumları, fiyat ve gramaj kontrolü, çalışanların maske ve eldiven kullanımı ile hijyen belgesi ve ruhsat incelemesinde bulunuldu.

Gramaj kontrolü de yapılıyor

Pandeminin hijyenin ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlattığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İlçemizdeki fırın ve imalathanelere yönelik denetimlerimizi artırdık. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyete izin vermiyoruz. Denetimlerimizde sadece hijyene değil işletmelerin kurallara uyup uymadığına da bakıyoruz. Ürünlerin yasal gramajlarda olması için kontroller gerçekleştiriyor ve gerekli uyarılarda bulunuyoruz " dedi.