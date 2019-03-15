Bornova'da Sandıklar Çiçek Açacak

İYİ Parti Bornova İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Tabak, burada da İduğ'u yalnız bırakmadı.

CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, Bornova Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da katıldığı açılışlarda, sürekli büyüyen ve gelişen ilçeye en iyi hizmeti sunmak için yola çıktıklarını belirten İduğ, Doğanlar ve Ümit Mahallelerindeki yurttaşların desteğini istedi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği seçim ofisleri açılışlarında martın sonunu işaret eden İduğ: "Seçimi büyük bir başarı ile tamamlayacağız, sandıkta çiçekler açtıracağız" dedi.

Her iki mahallede de halkın taleplerini dinleyen Dr. İduğ, Doğanlar Mahallesi sakinlerinin okul ihtiyacı ve ışıklandırma sorununa çözüm sözü vererek şunları söyledi: "Siz talep edeceksiniz, biz yapacağız. Her mahallede oluşturacağımız semt meclisleriyle, sizlerin istek ve önerilerini dinleyeceğiz. Projeleri beklentilerinize göre hazırlayıp, uygulamaya geçireceğiz."