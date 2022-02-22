Bornova'da satranç heyecanı - Son Dakika
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Bornova'da satranç heyecanı

Bornova'da satranç heyecanı

22.02.2022 09:16

Bornova Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği "Bornova Belediyesi Satranç Turnuvası" Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İki gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada dereceye girenler ödülleri düzenlenen törenle aldı.

Çocuklara satranç sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya TSF Lisansına sahip 2021 - 2022 yılı vizesi yapılmış, olan126sporcu katıldı. 2008– 2015 yılları ve arasında doğan sporcuların yarıştığı etkinlikte eşleşmeler, 6 tur üzerinden İsviçre Sistemi'ne göre yapıldı.

İki yaş grubunda yapıldı

Baş hakemliğini Uluslararası Satranç Hakemi Abuzer Altuntaş'ın yaptığı turnuvada 10 yaş ve altı kategorisinde Bora Savran birinci olurken, ikinciliği Yağız Efe Can, üçüncülüğü Hüseyin Ferhan Demir aldı. 14 yaş ve altı kategorisinde Arda Mert Koçu birinci, Yunus Emre Günebakan ikinci, Alper Demirtaş üçüncü oldu. Ekin Vural'ın birinciliği kazandığı 10 yaş altı en iyi bayanlarda, Eylül Derman ikinciliği, Zeynep Gülbeyaz üçüncülüğü elde etti. 14 yaş üstü bayanlarda ise sıralama; Zeynep Acar, Zeynep Erva Yüzügüldü ve Ela Bursalı şeklinde oluştu.

Dereceye girenlere altın

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hasan Karaköse ve Uluslararası Satranç Hakemi Abuzer Altuntaş verdi. Her iki kategoride birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülereise gram altın hediye edildi.

Amacımız satrancı yaygınlaştırmak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, satrancın özellikle çocukların zeka gelişimi açısından önemli bir spor olduğuna dikkat çekerek "Sporun hemen her dalında çalışmalar ve yatırımlaryapıyor, kurslar açıyoruz. İlçemizde açtığımız ücretsiz satranç kurslarıyla da satrancı yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu turnuvanın bu amacımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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