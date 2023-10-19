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Babasının tartıştığı kişilere avcı bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Babasının tartıştığı kişilere avcı bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:45

İzmir'de Suriyeli bir kişi, tartıştığı kişilere avcı bıçağıyla saldırdı. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde Suriyeli M.S. (20), babası W.S.'nin (47) tartıştığı Nihad Memik (20) ve E.Ç.'ye (38) avcı bıçağıyla saldırdı. Olayda Suriyeli Memik yaşamını yitirirken, Türk vatandaşı E.Ç. ise ağır yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAHTE DOLAR KARŞILIĞINDA GERÇEK DOLAR İSTEDİ

Olay, saat 22.50 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4072 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, geçen salı günü, Suriyeli Nihad Memik ve Türk vatandaşı E.Ç., ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu W.S. ve oğlu M.S.'den sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba- oğul, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.'nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp, ayakkabı kalıp malzemesine de el koydu.

Babasının tartıştığı kişilere saldıran genç avcı bıçağıyla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

AVCI BIÇAĞIYLA SALDIRDI

El konulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile Nihad Memik ve E.Ç. arasında önce tartışma, sonra ise arbede çıktı. Olayı gören W.S.'nin oğlu M.S., dükkanda bulunan avcı bıçağıyla Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı. M.S., Nihad Memik'i kasık bölgesinden, E.Ç.'yi ise karın bölgesinden yaraladı.

Babasının tartıştığı kişilere saldıran genç avcı bıçağıyla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

YARALI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Memik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nihad Memik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden E.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın şüphelileri baba- oğul, ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının tartıştığı kişilere avcı bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının tartıştığı kişilere avcı bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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