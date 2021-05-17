Bornova'da tam kapanmada parklar yenilendi - Son Dakika

Tam kapanmada 100 park yenilendi

Kapanma süresince ilçede bulunan 100 parkta yenileme çalışmaları yapan belediye ekipleri Bornova'yı güzelleştirdi.

Tam kapanma günlerini fırsata çeviren Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 45 mahallede ihtiyaç duyulan parklarda yaptığı yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların evlerinde olmasını fırsat bilen ekipler yapılan planlama doğrultusunda son olarak Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Parkı, Evka 3 Mahallesi 119/3 Sokak ve Birlik Mahallesi 4233 Sokakta bulunan parklarda yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı.

Parkların içerisinde ve çevresinde genel temizlik yapılırken, çevre düzenlemesiyle estetik bir görünüme kavuşturuldu. Parklarda tamir ve bakım ile boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Kırılan spor aletlerinin ve oyun gruplarının tamiri yapıldı. Bahar ayları ile birlikte bakım çalışmalarını arttırdıklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kapanma sürecini de fırsata çevirmek istedik. Vatandaşlarımıza rahatsızlık vermeden, yenileme çalışmalarımızı arttırarak daha hızlı bir şekilde bitirdik. Kapanma süresinin dolmasının ardından da yapılan çalışmaları devam ettireceğiz" dedi.