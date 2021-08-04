Bornova'da tohumdan fideye yerel üreticiye destek - Son Dakika

Yerel üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kısa bir süre önce açtığı Can Yücel Tohum Merkezi'nde çeşitli türdeki sebzelerden tohum almayı öğrendi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içindeki Can Yücel Tohum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, doğal tarım gönüllüsü vatandaşlar domates, biber, salatalık, kabak gibi sebzelerden nasıl tohum alındığını öğrendi. Etkinliğe Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli çalışanları da katıldı.Merkez'deki uzmanlar Bornova Belediyesi'nin Kayadibi'ndeki bahçesinde yetiştirilen ürünlerden alınan tohumların nasıl saklanacağını da anlattı. Yerel üreticiler, eğitim amaçlı etkinlikte uygulama yapma şansı da buldu. Bornova Belediyesi'nin bahçesinden yetişen ürünlerden elde edilen tohumlar fide haline getirilerek vatandaşlara dağıtılacak.

Üreticinin yanındayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 12 eski köy yerleşimine sahip Bornova'da yerel üreticiye her alanda destek olduklarını belirterek, "Tohum aşamasından, dikime, yetiştirmeye ve hasada dek yerel üreticimizin yanındayız. Yetiştirilen ürünlere alım garantisi de veriyoruz. Tarım alanında yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Sayın Tunç Soyer'e destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.