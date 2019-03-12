Bornova'da Tombala Operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 51 kişiye idari para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 51 kişiye idari para cezası kesildi. İş yerinde yapılan aramada ise tombala kartları ele geçirildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'da bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. İş yerine yapılan baskında, kumar oynadıkları belirlenen 51 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan aramada tombala kartları ele geçirildi. İş yerinde kumar oynamak için yer temin ettiği öne sürülen G.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İzmir

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