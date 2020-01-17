Bornova'da toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur'un attığı imza ile ilgili personelin maaşları merkezi hükümetin yaptığı zamma ek olarak 300 TL daha arttı.

Bornova'ya hizmet yolunda önce çalışan memnuniyetini sağlamaları gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa İduğ, "Bu doğrultuda göreve geldiğimizden beri kadrosu ve ünvanı ne olursa olsun tüm personelimize hakettiklerini vermeye, çalışma şartlarını her anlamda iyileştirmeye özen gösterdik. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz müjde ile memur arkadaşlarımızın maaşlarında 250 TL'lik artış sağlamıştık. İmzaladığımız toplu sözleşmeyle maaşlarını daha da iyi bir düzeye getirdik. Tüm personelimizden olduğu gibi onlardan da verimliliği esas alarak özveriyle çalışmaya devam etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

2 Nolu Şube yöneticilerinin de bulunduğu imza töreninde konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur da, Başkan İduğ'un tüm çalışanlarına olan yaklaşımını büyük takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kendisi göreve geldiğinden bugüne çalışan dostu bir başkan olduğunu, yaptıkları ve imzaladığı toplu sözleşmelerle gösterdi. Sendika olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Toplu sözleşmemiz herkes için hayırlı olsun" dedi.