Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika

Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı

16.12.2020 11:39
Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı, System.String[]

Korona virüsü vakalarında yaşanan artışa karşı tedbirleri arttıran Bornova Belediyesi, vergi affı kapsamında başlayan borç yapılandırma başvurularında oluşan kalabalığın önüne geçmek için online canlı destek sistemini devreye aldı.

Korona virüsü vakalarında yaşanan artışa karşı tedbirleri arttıran Bornova Belediyesi, vergi affı kapsamında başlayan borç yapılandırma başvurularında oluşan kalabalığın önüne geçmek için online canlı destek sistemini devreye aldı. İlk kez bir belediye bünyesinde yapılan çalışma kapsamında vatandaşlar, başvuruları ile ilgili merak ettiklerini canlı destek aracılığıyla öğrenebiliyor.

7256 sayılı kanunun vergi affı düzenlemeleri kapsamında, son ödeme tarihi 31 Aralık 2020 olan vadesi geçmiş vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını Bornova Belediyesine gelmeden internet üzerinden ve canlı destek aracılığıyla da gerçekleştirebilecek. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde hazırlanan sistem sayesinde Bornova'daki vatandaşlar, görevlilere konu ile ilgili sorularını sorup, müracaatta bulunabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini, 'bornova.bel.tr' web sayfasının e-belediye bölümünden gerçekleştireceği; ayrıca belediyenin 999 29 29 ve 999 19 19 numaralı hatlarından dahili 4111-4112'yi arayabileceği de belirtildi.

Sağlığın her şeyden önce geldiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandeminin başından bu yana pek çok hizmet ve eğitimi internet üzerinden verdiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de yayınlanan yasaya göre emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence ile katı atık vergisi gibi belediye alacakları yapılandırma kapsamına alındı. Bu alanlarda vergi borcu olan vatandaşlarımız yapılandırma işlemlerini belediyeye gelmeden online yapabildikleri gibi yeni sistem ile canlı destek hattı üzerinden de gerçekleştirebilecek. Dijitalleşme ve uzaktan erişim hem çağımızın gereği hem de pandemiden doğan bir ihtiyaç. Bornova Belediyesi de bu alanda gerekeni yaparak dijitalleşiyor" dedi. - İZMİR

Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı
Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı
Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı
Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı

Koronavirüs, Bornova, Vergi, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bornova'da vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika


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