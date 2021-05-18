Bornova'da vefa meclisi - Son Dakika

Bornova'da vefa meclisi

18.05.2021 09:07
Bornova'da vefa meclisi, System.String[]

Bornova Belediyesi 30 Ekim Depremi'nin Mucize Bebeği Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in, aynı depremde yaşamını yitiren ikizler Sayra ve Çınar ile belde olduğu yıllarda iki dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Hilmi Ok'un isimlerini ölümsüzleştiriyor.

Fidan Gezgin'in adı Atatürk Mahallesi'ndeki bir parka, Sayra ve Çınar'ın adları Atatürk Kitaplığı'ndaki Çocuk Kitapları Bölümü'ne, Hilmi Ok'un adı ise Altındağ Rekreasyon Alanı'na veriliyor. Bornova Belediyesi'nin halter ve cimnastikteki gururları; Rabia Kaya ile Sıla Karakuş ise tam altınla ödüllendirilecek.Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na başkanlıktan gelenönergeler oybirliği ile kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, duyarlılıkları nedeniyle tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

İsimleri sonsuza dek yaşayacak

Bornova Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, tam kapanma nedeniyle gecikmeli olarak yapıldı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen mecliste, 30 Ekim Depremi'nde enkazdan 91 saat sonra canlı olarak çıkarılan Mucize Bebek Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, adının Atatürk Mahallesi'ndeki bir parka, aynı depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün isimlerinin Atatürk Kitaplığı'ndaki Çocuk Kitapları Bölümü'ne verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bornova Belediye Meclisi'nde ayrıca belde olduğu yıllarda iki dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapanHilmi Ok'un adının Altındağ Rekreasyon Alanı'na verilmesi kararı da oy birliği ile alındı.

İduğ'dan meclis üyelerine teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, depremde yaşamını yitirenleri tekrar anarak, "23 Nisan Ayda ile birlikte ziyaretime gelen abisi Atakan Annesi'nin adının Atatürk Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki parka verilmesini istemişti. Bugün onun isteğini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde aynı depremde hayatlarını kaybedenSayra ve Çınar ile belde olduğu yıllarda iki dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Hilmi Ok'un adını da oybirliği ile aldığımız kararla Bornova'da yaşatacağız. Tüm meclis üyelerimize gösterdiklerini duyarlılık için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonlara tam altın

Bornova Belediyesi Meclis toplantısında ayrıca Gençler Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan Sıla Karakuş ile Avrupa Halter Şampiyonası koparma dalında üçüncü olan Rabia Kaya'ya tam altın verilmesi kararı alındı. Bornova Belediyesi'nin başarılı sporcuları ödülleri Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda takdim edilecek.

Mali bütçe kabul edildi

Bu arada Bornova Belediyesi'nin 2020 Yılı Bütçe Kesin Hebası da görüşülerek kabul edildi. Kesin hesapla ilgili bir sunum yapan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, pandemi ve ülke genelinde hissedilen ekonomik kriz döneminde ortaya çıkan rakamların bir başarı olduğunu belirterek, "Bornova Belediyesi 842 milyonlukaktif büyüme gösterdi. 2020 yılında yüzde 9'luk büyüme sağlandı. Dönem varlıkları olarak büyüme yüzde 16, duran varlıklarda ise yüzde 7. Ayrıca kısa yabancı kaynaklarda yüzde 20'lik azalma söz konusu. Bunun nedeni öz kaynaklarımızın artması. Yani bilançomuz gayet başarılı. Gerçekleşme oranımız ise yüzde 92. Deprem ve pandeminin olduğu dönemde bu oran büyük başarıdır. Bunlar olunca önceliklerimiz değişti. Ekonomik belirsizliğin bu denli belirsiz olduğu koşullarda 17 milyonluk havuz yatırımı yapamazsınız. Biz bunlardan vazgeçmedik sadece erteledik. Mali yapımızı güçlendirdik. 1 milyona yaklaşan bilançoya ulaşmışız. Önümüzdeki dönemlerde yatırımlarımızı arttırarak ve hizmet kalitemizi yükselterek Bornovalılar'a hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da vefa meclisi - Son Dakika


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