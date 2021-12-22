Bornova'da yeni yıl heyecanı - Son Dakika

2022 yaklaşırken Bornova Belediyesi'nde yeni yıla özel etkinlikler düzenliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi vatandaşları için özel etkinlikler gerçekleştirecek. Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun '80'ler 90'lar Unutulmayan Nağmeler' Konseri 28 Aralık Salı günü saat 20:00'de Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki koro Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini hem beraber ve hem solo olarak seslendirecek.

Bornovalı kadınlardan hediyelik eşya

Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ürünlerini Bornova Belediyesi'nin 28-29-30 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleyeceği Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nde kazanca dönüştürecek. Her yıl gerçekleşen etkinlik Bornova Büyükpark içinde 12:00-18:00 saatleri arasında yapılacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornovalılardan özellikle yılbaşı hediyelerini Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını isteyerek,

"Hepsi birbirinden özel el emeği ürenler. Vatandaşlarımız hediyelerini buralardan alarak hem sevdiklerini özel hediyelerle mutlu edebilir hem de üreten kadınlara destek olabilirler. Ayrıca Türk Sanat Korosu'nun birbirinden seçkin sanatçılarının sahne alacağı etkinliğe de tüm Bornovalıları bekleriz. 2022'nin herkes için mutlu ve umutlu bir yıl olmasını dilerim" dedi.