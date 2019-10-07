Bornova'da yüzme havuzunun temeli atılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun hemen yanındaki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımına başlıyor.



Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yapılacak olan havuz, 14 milyon 128 bin liraya mal olacak. Yüzme havuzunun temeli, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı bir törenle atılacak. Hem sporcuların hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi takımının da antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak. Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreci bir yapı olacak. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde yapılacak. Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alacak. Geceleri özel bir görüntüye sahip olacak binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile elektrik ihtiyacının bir kısmının sağlanacağı binada, havuzun giriş kısmında 233 metrekarelik fuaye alanı da yer alacak.



Yüzme havuzunun inşaatının 400 günde tamamlanması bekleniyor. - İZMİR