Üye Girişi
Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

16.11.2021 15:16
Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş'ın (49) sokakta göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan T.T., tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş'ın (49) sokakta göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan T.T., tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732. Sokak'ta meydana geldi. Şerafettin Delibaş ile evine giderken sokakta karşılaştığı T.T. arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Delibaş göğsünden vuruldu. Şerafettin Delibaş kanlar içinde yere yığılırken, T.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı sıralarında T.T.'yi saklandığı metruk evde yakaladı.

Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.T., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Pazar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! 16:18 Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti 16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü 15:50 Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti
16:09 TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
16:01 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi
16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı
15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
15:51 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı
15:50 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber
15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor         
16:23
TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber         
15:51
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 16:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement