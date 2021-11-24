Bornova'dan kadına yönelik şiddete karşı bildiri - Son Dakika

"Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi" başlıklı bir bildiri hazırlandı ve 179 kurum ve kuruluşun bu bildiriye taraf olması sağlandı. 25 Kasım'da yayınlanacak bildirinin tanıtımıyla ilgili toplantı geniş katılımla gerçekleştirildi. Bildiriye taraf olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Tek isteğimiz kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulması" diye konuştu.

Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan; "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi" bildirisinin tanıtım toplantısı Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bildiriye taraf olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmaların yer aldığı filmin gösterimiyle başlayan toplantı, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP ve İYİ Parti'nin Bornova ilçe ve kadın kolları yöneticileri ile İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Bildiriyi Başkan İduğ okudu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un okuduğu bildirinin üst metninde şu ifadeler yer aldı: "Tüm insanların eşitliği, güvenliği, özgürlüğü, bütünlüğü ve onuruna ilişkin hak ve ilkelerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evrensel olarak uygulanmasının acilen gerekli olduğunu kabul eder, özellikle kadına yönelik şiddet sorununun niteliğine, ciddiyetine ve büyüklüğüne dikkat çekmede oynadığı rolü tüm kurumlar olarak en acil ve etkili adımlarla ''Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi'' bildirisine ilişkin, aşağıdaki taahhütleri ciddiyetle ilan ederiz. Bu konuda farkındalığın yaratılması ve adım atılması için her türlü çabanın gösterilmesini amaçlarız"

Kadına dost uygulamaları anlattı

Kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulmasını isteyen ve okuduğu bildiriye taraf olan tüm kurum ve kuruşlara teşekkür eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, bu yönde yürüttükleri çalışmaları anlattı. Kadınların politik katılım ve karar alma sürecinde Türkiye'de altıncı belediye olduklarına dikkat çeken İduğ, "Bürokratlarımızın yüzde 54 kadın. İzmir Ticaret Odası ile 'Kadın Dostu Kent' Protokolü imzaladık. Altın Bilezik projemizle 1000 kadınımıza istihdam sağladık. Sayısını altıya çıkardığımız Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz ile kadınların sosyal yaşama katılımlarını sağlıyoruz. . Kadınlarımıza pazaryerlerinde ücretsiz stant veriyoruz. Tarımsal üretimde bulunan kadınlarımız için on-line satış sitesi kurduk, ürünlerine alma garantisi veriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Eşitlik Birimi kurduk.Kadın çalışanlarımıza ayda bir gün özel izin vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Katledilen kadınlarımızın anısını Meçhul Kadın Heykeli ile yaşatıyoruz" diye konuştu.

Elele verirsek çözeriz

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, Bornova Belediyesi'nin çok değerli bir çalışmaya öncülük ettiğini belirterek, "Bu sorunu sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve belediyeler olarak el ele verip çözebiliriz. Yaşar Üniversitesi olarak öğrencisinden akademisyenine bu çalışmanın içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Farklılaşmamız gerekiyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, toplumun her alanındaki şiddetin giderek arttığını ifade ederek "Nar" isimli projelerini anlattı. Türk basının zor bir süreçten geçtiğinisöyleyen Gappi, "Ne yazık ki sorunlar hep tekrar ediyor. Bu ortamda bizim de kendimizi farklılaştırmamız gerekiyor. Herşeye dokunmak her konunun içinde olmak istiyoruz. Medyamızın bunu yapması gerekiyor. Nar projesini bu doğrultuda hayata geçirdik. İzmir, Manisa ve Muğla olmak üzere üç ilin şiddet haritasını çıkaracağız. Proje kapsamında şiddetin en yoğun yaşandığı mahallere gidip farkındalık çalışmaları yapacağız. O mahalleri nara boyayacağız." dedi.

Şiddete alışmayalım

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ise " 'Şu süre içinde, şu kadar kadın, şu şekilde öldürüldü' demeyeceğim. Artık isimleri ve rakamları vermek istemiyorum. Çünkü alışmaktan korkuyorum. Artık istatistiğe döktük bu durumu. Oysa değerli olan mücadele etmek. Bu yüzden herkesin taşın altına elini koyması, bu şiddetin bitmesi adına ne yapabiliyorsa yapması gerekiyor. Erkek ya da kadın değil, insan üzerinden, adalet üzerinden, eşitlik üzerinden güzel bir gelecek inşaa edebiliriz. Bu günde bunun için buradayız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" sözleri ile duygularını dile getirdi.

179 kurum ve kuruluş taraf oldu

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi'' bildirisine İzmir Barosu, İzmir Kent Konseyi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Turuncu Dernek, CEİD, Köy- Koop. İzmir, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, SİMKAD, RUSAG, KADER, İZİKAD, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Kadınca Yaşam Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İSKED, DEMIS, Yörük Türkmen Kadınları Birliği, Bornova Muhtarlar Derneği, Cinsiyete Duyarlı Kentler Birliği, İzmir Sinema Ofisi, İKSED, BORKAD, Gönüllüler Kol Kola Derneği, Yörük Türkmen Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Birliği ve Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve alt birlik ve şubeler ile birlikte 179 kurum ve kuruluş taraf oldu.

Tanıtım toplantısında ayrıca aile için şiddetin çarpıcı bir senaryo ile anlatıldığı; "Kapan" adlı kısa filmin gösterimi de yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde ödül alan filmin yapımcısı Canan Çelik'e çiçek vererek teşekkür etti.