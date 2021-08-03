Bornova'dan Marmaris'e yardım eli - Son Dakika

Başkan İduğ: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Bornova Belediyesi'ne bağlı 30 kişilik ekip ile 4 arazöz, 1 kepçe, bir ambulans ve mobil hayvan hastanesi ile Marmaris'teki çalışmalara katılıyor. İlgili kurumlarla koordineli şekilde hem ormanlık alanlardaki hem de yerleşimin olduğu bölgelerde alevlere müdahale eden Bornova Belediyesi, ekipte bulunan doktorları ile yaralı ve dumandan zarar gören vatandaşların tedavisine destek oluyor. Veteriner hekimler de aynı şekilde ormanlık alandaki can dostları ile köylerdeki yangınlardan etkilenen hayvanları kurtarıp, tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, böylesi zamanlarda birlik olmanın önemine dikkat çekerken, "Ciğerlerimiz yanıyor. İzmir olarak benzeri acıları son yıllarda biz de yaşadık. Önce yangın, sonra deprem, ardından sel ve hortumla karşılaştık. Tüm ekiplerimizle Marmaris'teyiz. Arkadaşlarımız vargücüyle çalışıyor. Bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir yandan bölge insanın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu zor günlere birlikte, dayanışma içinde aşacağız" dedi.