Bornova'dan Mars'a yolculuk Bornovalı çocuklara bilim eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bornova'dan Mars'a yolculuk Bornovalı çocuklara bilim eğitimi - Son Dakika

Bornova'dan Mars'a yolculuk Bornovalı çocuklara bilim eğitimi

12 dakika önce

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde yıl boyunca düzenlenen farklı bilim etkinlikleri Bornovalı çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlıyor.

Bornova'dan Mars'a yolculuk Bornovalı çocuklara bilim eğitimi, System.String[]

Çocukların keyifli ve kaliteli zaman geçirmesine yönelik hazırlanan ve 4 gün sürecek olan 'Mars Gezegeni'ne Yolculuk' adlı Bilim Kampı başladı.

11-14 yaş arası 60 çocuğun yararlandığı kampta astronomi, kimya, fizik, felsefe, biyoloji vefosil bilim alanlarında atölye çalışmaları yapılıyor. Mars gezegeninin oluşumu, kimyası, jeolojisi, atmosferi, içme suyu olup olmadığı ve yaşam olasılığı gibi konuların yanı sıra Mars Robotları ve Phonix Mars aracı modelleriyle ilgili bilgi de veriliyor.

Gezegenle ilgili şimdiye kadar yapılan araştırmaların atölye çalışmaları ile incelendiği kampta;çocukların fen bilimleri alanına olan merakının arttırılması ve bilimsel araştırma geleneğinin Mars Gezegeni örneği ile yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:41 Kaynak: Bültenler
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