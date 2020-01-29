Bornova'dan Mars'a yolculuk Bornovalı çocuklara bilim eğitimi - Son Dakika

Çocukların keyifli ve kaliteli zaman geçirmesine yönelik hazırlanan ve 4 gün sürecek olan 'Mars Gezegeni'ne Yolculuk' adlı Bilim Kampı başladı.

11-14 yaş arası 60 çocuğun yararlandığı kampta astronomi, kimya, fizik, felsefe, biyoloji vefosil bilim alanlarında atölye çalışmaları yapılıyor. Mars gezegeninin oluşumu, kimyası, jeolojisi, atmosferi, içme suyu olup olmadığı ve yaşam olasılığı gibi konuların yanı sıra Mars Robotları ve Phonix Mars aracı modelleriyle ilgili bilgi de veriliyor.

Gezegenle ilgili şimdiye kadar yapılan araştırmaların atölye çalışmaları ile incelendiği kampta;çocukların fen bilimleri alanına olan merakının arttırılması ve bilimsel araştırma geleneğinin Mars Gezegeni örneği ile yaygınlaştırılması amaçlanıyor.