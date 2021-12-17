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Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Değişim Zamanı - Son Dakika

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Değişim Zamanı

17.12.2021 17:12
Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Değişim Zamanı

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası adaylığını açıklayan Fahrettin (Ferhat) Ulusoy, Mehmet Erkoç adına çekildiğini ve seçim çalışmalarını ortak yürüteceklerini açıkladı.

"El ele hep birlikte güzel günlere" diyerek yola çıktıklarını, artık değişim zamanının geldiğini, Esnafın sadece aidat veren müşteri kimliğinden çıkarak kendisinin temsil edildiği odada söz hakkı olan birer ortak konumunda getirmek istediğini ifade etti.

Erkoç Giyim ve Erkoç Lokantasının sahibi, Bornova esnaflarından Mehmet Erkoç, Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Fahrettin (Ferhat) Ulusoy ve genç dinamik yönetimimizle birlikte üyelerimizin sorunlarını kendi sorunlarımızdan üstün tutarak, günün her saati kendilerine hizmet etmeyi görev kabul edeceğim." dedi.

Bornova'nın sevilen esnaflarından Mehmet Erkoç, "Esnaf ve sanatkarlarımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz takdirde, Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte işi darda olana yardımcı olmak, mevcut işlerinin daha iyi hale gelmesini sağlamak, hızla değişen ve gelişen çağımızda üyelerimizin desteklenmesi için çalışılacağız" dedi. Erkoç, "Ekonominin belkemiği olan esnafımızın yaşadığı tablo bizleri bir kez daha düşündürmüş, geçmiş yıllarda olduğu gibi pandemi döneminde de esnafımızın yaşadığı krizlere bir çare olunmaması, seslerinin duyurulmaması sonucunda, bizler de sizlerden gelen yoğun talepler üzerine adaylığımızı açıklıyoruz.

ESNAF; MAHALLEMİZİN, KÖYÜMÜZÜN AĞABEYLERİ ABLALARIDIR

Esnaf ve Sanatkarların temsilinde haklarının korunmasında, geliştirilmesinde, çalışmalar yapılmasının yanında, üyelerimizin sorunlarını kendi sorunlarımızdan üstün tutarak, günün her saati kendilerine hizmet etmeyi, görev kabul edeceklerinin altını çizen Mehmet Erkoç , "Esnaf ve sanatkarlar bir toplumun iş hayatına can veren damarlardan birisidir. Bizim kültürümüzde medeniyetimizde esnaf, sadece alan satan veya ticaret yapan değildir. Bizim kültürümüzde esnaf, köyümüzün mahallemizin sokağımızın çarşımızın birer ağabeyleri ablalarıdır. Esnaf manevi değerlerimizin kültürün ve samimiyetin muhafızıdır. Esnaf bulunduğu şehrin bir aynasıdır. Alın teriyle gecesini gündüzüne katan cumartesi pazarı olmayan hem kendi geçimini sağlamak için hem ülkesine vatanına ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla bileğinin gücüyle çalışan, benim değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerimdir" dedi

Bornova esnafının özellikle pandemi sürecinde yalnız kaldığını vurgulayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Mehmet Erkoç, "Ne kadar esnaf ve sanatkarlarımız varsa işlerinin daha iyi olabilmesi için gerekli çalışmaları süratle yerine getirebilmek adına, siz değerli esnaflarımızın hizmetine talip oluyor ve Mehmet Erkoç olarak genç ve dinamik ekibimizle birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üyelerimizin sorunlarını kendi sorunlarımızdan üstün tutarak, günün her saati kendilerine hizmet etmeyi görev kabul edeceğim." dedi

ÜYELERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Erkoç, "Öncelikle Allah'ın izniyle ve siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz taktirde, işi darda olana yardımcı olabilmek, mevcut işlerin daha iyi hale gelmesini sağlamak, hızla değişen ve gelişen çağımıza ayak uydurmak ve bu konuda üyelerimizin desteklenmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Biz Bu göreve talip olurken esnaflarımızla uzun uzun istişarelerde bulunduk.Esnaf kardeşlerimizin sorunları konusunda neler yapılması gerektiğini, nelerin eksik ekibimizle birlikte titiz bir çalışmayla belirledik. İnşallah kazandığımız taktirde bireysel değil esnaf kardeşlerimizin katılımlarla istişarelerle biz bu görevi yürüteceğiz. Rabbim bizleri utandırmasın. Bu güzel hizmet yarışında tekrar aday olan Başkan Mustafa Akkaya'ya da başarılar diliyorum. Bu güne kadar Bornova esnafına hizmet etmiş başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tüm esnaf kardeşlerimizi ve hemşehrilerimizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" diyerek açıklamada bulundu.

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Değişim Zamanı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Değişim Zamanı - Son Dakika


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