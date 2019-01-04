Son Dakika Haberleri: Bornova'nın İlk Kadın Futbol Takımı Kuruldu!

Bornova'nın İlk Kadın Futbol Takımı Kuruldu!

11 dakika önce

Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova'da ilk kadın futbol takımı da kuruldu.

Bornova'nın İlk Kadın Futbol Takımı Kuruldu!, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kısa bir süre önce Bornovalı amatörlerin arasına katılan Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü bünyesinde kurulan takımı ziyaret ederek başarılar diledi.

Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova'da ilk kadın futbol takımı da kuruldu. Kısa bir süre önce Bornovalı amatörlerin arasına katılan Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü bünyesinde kurulan futbol takımının, 11-14 yaş arası 66 oyuncusu bulunuyor. Kadınlar Ligi Yıldızlar Kategorisi'nde mücadele etmeye hazırlanan Mor -Beyazlı takım, antrenmanlarını Bornova Belediyesi'ne ait Sanayi Sahası'nda yapıyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ilçenin ilk kadın futbol takımının antrenmanını ziyaret etti. Tüm oyuncaları kutlayıp, spor hayatlarında başarılar dileyen Başkan Atila,"Bornova'nın ilk kadın futbol takımı olarak her zaman sizlerin yanında ve destekçiniz olacağız." diye konuştu.

Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Lütfü Cihaner, TÜFAD İzmir Şubesi Başkanı Dr. Şaban Acarbay'ın da bulunduğu ziyarette, Başkan Atila'ya, spora ve sporculara olan yaklaşımı, Bornovalı amatörlere ve kendilerine verdiği destekler için teşekkür plaketi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:05 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Futbol, Bornova, Güncel
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