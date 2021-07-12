Bornova Parklarına suluk - Son Dakika

Bornova'da can dostlar susuz kalmıyor

Park görevlileri tarafından temizliği yapılan kapları her gün doldurularak hayvanların mağdur olmasının önüne geçiliyor.

Bornova Belediyesi, bünyesinde bulunan parklara sokakta yaşayan candostları için suluk yerleştirdi. Bunaltıcı yaz sıcaklarının can dostlara etkisini azaltmak ve sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin susuz kalmasını engellemek için yapılan uygulamada kaplar her gün birkaç defa dolduruyor. Ayrıca uygulama kapsamında eskiyen kaplar yenileriyle değiştirilirken, temizliği ise park ve bahçelerdeki görevli personel tarafından yapılıyor.

"Sokak hayvanları bizim can dostumuz"

Sokakta yaşayan can dostlar için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, " Onların mağdur olmamaları için gereken özeni gösteriyoruz. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde onlar için bakım ve tedavi imkanı sağlıyoruz. Yaz aylarında da sokakta yaşayan can dostlarımızın susuz kalmaması için parklarımıza suluklar yerleştirdik" dedi.