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Bornova protokolü bayram için bir araya geldi - Son Dakika

Bornova protokolü bayram için bir araya geldi

27.07.2021 08:57
Bornova protokolü bayram için bir araya geldi, System.String[]

Bornova bürokrasisi ve siyasiler, Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in çağrısıyla Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un Koronavirüs pandemisiyle mücadelede üzerine düşeni yaptığını ve süreci en başından beri büyük bir başarıyla yönettiğini dile getirerek

Bornovalılar adına teşekkür etti.

Bornovalı siyasiler ve bürokratlar Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in davetiyle Bornova Belediyesi Bornova Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'nde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı İduğ'un yanı sıra 57'nci Topçu Tugayı ve Bornova Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Bornova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Sadık Yazan, Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tabak, MHP İlçe Başkanı Turan Otlu ve muhtarlar katıldı.

"Bornova Türkiye'ye örnek oldu"

Etkinlikte konuşan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova'nın Koronavirüs pandemisiyle mücadele örnek kent niteliği taşıdığını söyledi. Bornovalıların Koronavirüsle mücadele önlemlerine harfiyen uyduğunu dile getiren Genel, "Bornova Belediyesi sürecin en başından beri etkin bir şekilde önlem aldı. Bornovalıların hassasiyeti ve başta Başkan İduğ olmak üzere Bornova Belediyesi yetkililerinin özverisiyle süreci en az hasarla götürebildik" diye konuştu.

İduğ'dan tam kapanma uyarısı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Kurban Bayramı tatilinde vaka sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu hatırlatarak vatandaşları Koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemlerine uymaya çağırdı. Vaka sayılarındaki artışın yeniden tam kapanmaya gidilmesine neden olabileceğini hatırlatan Başkan İduğ, "Vakalar sürekli olarak artıyor. Önümüzdeki aylarda tam kapanma yeniden gündeme gelebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için elimizden geldiğince uyarıları dikkate almalı, temizlik, maske ve mesafe önlemlerine uymalıyız" dedi.

Bornova protokolü bayram için bir araya geldi

Bornova Belediyesi, Koronavirüs, Bornova, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova protokolü bayram için bir araya geldi - Son Dakika


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