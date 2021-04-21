Bornova sokakları tertemiz - Son Dakika

Başkan İduğ'dan teşekkür ve bilinçli olma çağrısı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili personeli ile bir araya gelerek daha temiz bir kent yaratma hedefine koydukları katkı için teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çalışmanın son gününde ilçe merkezinde temizlik yapan personel ile Büyük Park içindeki Belediye Ana Hizmet Binası önünde bir araya geldi. Tüm çalışanlarla tek tek tanışıp sohbet eden Başkan İduğ, "Hepinizin eline, koluna sağlık. İzmir'de Türkiye'de olmayan bir çalışma gerçekleştiriliyor. Sizlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki; temiz bir kenti vatandaşlarımızla birlikte yaratabiliriz. Bizim bugün temizlediğimiz yer yarın aynı şekilde kirletilirse bu yapılan temizliğin bir anlamı kalmaz. Hepimizin bunun bilincinde olması gerekiyor" diye konuştu. İduğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik personeline Razaman sonrasında Dramalılar Köşkü'nde yemek sözü de verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde dört gün sürecek temizlik çalışması tüm ilçeyi kapsayacak şekilde yapılmış, tüm sokaklar 7 süpürge aracı, 4 yıkama aracı, 3 çöp taksi, 11 kamyon, 3 kepçe, 2 loder ve 120 personel tarafından yapılan çalışma kapsamında baştan aşağı temizlenmişti. Ekipler, sokak temizliğinin yanısıra molozları da kaldırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde İzmir genelinde yürütülen çalışma aralıksız devam edecek. Her ilçede periyodik aralıkla kapsamlı temizlik yapılacak.