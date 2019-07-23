Son Dakika Haberleri: Bornova Stadı bu yıl da kapalı gişe
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Bornova Stadı bu yıl da kapalı gişe

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombineleri tükendi.

Bornova Stadı bu yıl da kapalı gişe, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombineleri tükendi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Göztepe'de taraftarlar yeni sezonu iple çekmeye başladı. Ligin ikinci yarısında kendi stadına geçeceği için kulüp yarım sezonluk kombine çıkarırken, taraftarlar çıkarılan kombinelere hücum etti. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombinelerinin hepsinin satıldığı açıklandı. Kale arkası tribünde ise tıpkı geçen yıl olduğu kombine satışı yapılmadı. Bu tribünün biletleri maçlardan önce satışa sunulacak. 2016/2017 sezonundan bu yana maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan İzmir temsilcisi, yapımı devam eden Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nin bitmesinin ardından maçlarını kendi stadyumunda oynayacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni statlarının ligin ikinci devresine yetişeceğini açıklamıştı. Öte yandan Sepil, yeni stadyumlarında bir kale arkası tribünü koltuksuz olarak hizmete sokacaklarını yineledi.

İç sahada etkili

2016-2017 sezonu içerisinde maçlarını Bornova Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, bu stadyumda şampiyonluğa ulaştıktan sonra Süper Lig'deki tüm maçlarını da bu sahada oynadı. İç sahada taraftarlarının desteğiyle başarılı bir grafik çizen Göztepe, geride kalan 2.5 sezonda Bornova Stadı'nda çıktığı 49 lig maçının 24'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Bornova'da 12 kez rakipleriyle yenişemeyen sarı-kırmızılı takım, 13 müsabakadan ise puansız sahadan ayrıldı. - İZMİR
Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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