Bornova Stadyumu, İzmir takımlarına uğurlu geliyor

TFF 1. Lig'de Play-off finaline yükselen Altay ve Altınordu'nun iç saha maçlarını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, İzmir takımlarına uğurlu geliyor. Daha önce bu stadyumda oynayan Göztepe de Play-off finaline kalarak Süper Lig'e yükselmişti. Söz konusu stadyumda iç saha maçlarını oynayan bir takım, ikinci kez Süper Lig'e çıkacak.

Bornova'nın Doğanlar semtinde bulunan ve 2016 yılında yapımı tamamlanan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, İzmir takımlarına uğurlu geliyor. 9 bin 138 kişi kapasiteye sahip olan stadyumun resmi açılışı Göztepe - Elazığspor maçıyla yapılmıştı. Bu tarihten sonra stadyum, Altınordu ve Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmıştı. Göztepe, bu stadyumda oynadığı iç saha maçlarından sonra 2017-2018 sezonunda Play-off finaline kalmış ve Antalya'da oynanan final maçında Eskişehirspor'u eleyerek Süper Lig'e yükselmişti.

İkinci şampiyonunu çıkarıyor

Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2019-2020 sezonunun ortasında Altay, Bornova Belediyesi'yle anlaşma yaparak iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamaya başlamıştı. Böylelikle stadyum, iki TFF 1. Lig takımı olan Altay ve Altınordu'ya ev sahipliği yapmaya başlamıştı. İzmir'in iki köklü takımı da bu sezon içerisinde özellikle iç saha maçlarında başarılı sonuçlar alarak isimlerini Play-off'a yazdırdı. Play-off yarı finali ilk maçlarında Altay, İstanbulspor'u bu stadyumda 3-2 ile geçerken, Altınordu da Samsunspor'u 1-0 mağlup etmişti. Deplasmana avantajlı giden İzmir takımları, rakiplerine yenilmeyerek TFF 1. Lig Play-off finaline kaldı.

Bu sonuçlarla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynayan iki takımdan birisinin Süper Lig'e yükseleceği kesinleşmiş oldu. Bu stadyumda Göztepe'nin ardından iç saha maçlarını oynayan ikinci bir takım Süper Lig'e çıkmış olacak. - İZMİR