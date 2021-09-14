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Bornova ve Karşıyaka'dan 3 sayılık imza - Son Dakika

Bornova ve Karşıyaka'dan 3 sayılık imza

14.09.2021 10:24
Bornova ve Karşıyaka'dan 3 sayılık imza, System.String[]

Bornova Belediyespor'un Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele eden basketbol takımı, yeni sezonda Pınar Karşıyaka'nın pilot takım olarak Bornova Belediyesi Karşıyaka ismiyle mücadele edecek.

Birleşme ile ilgili işbirliği protokolünü Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı törende imzaladı.

İki takım arasında imzalanan iş birliği anlaşması için Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, Medicana İzmir Hastanesi Müdürü Mehmet Ulvi Ünal, Bornova Belediyesi meclis üyeleri, bürokratları, İzmirli iş insanları ve İzmir depreminin mucize bebeği Ayda ile Bornova Belediyespor Kulübü'nün alt yapısında basketbol oynayan abisi Atakan da katıldı.

Amacımız maçları değil, gençleri kazanmak

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Spor Kulübü ile Bornova Belediyespor arasında imzalanan iş birliği ile hedeflerinin, maç kazanmaktan ziyade gençleri kazanmayı hedeflediğini belirtti. İduğ, "Yerel yönetimlerin asla kulüplerle rekabet etmemesi gerekir. Çünkü bu işlerin kurumsal olması lazım. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bu nedenle belediyelerin ana amacı tesisleşen, yetiştiren ama kulüplerle yarışmayan bir sportif bakış açısını geliştirmektir. Bizim de temelde yapmaya çalıştığımız budur. Türk basketboluna altyapıdan yabancılarla rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek için varız. Amacımız maçları değil, gençleri kazanmak. Biz Bornova Belediyespor olarak aslında Türk basketbolda marka olmuş usta bir takıma altyapıdan oyuncu yetiştirmek, Türk Milli Takımı'na yetenekli basketbolcular kazandırmak için imza atıyoruz. Bu imzaya vesile olan herkese yürekten teşekkür ediyorum ve Bornova Belediyesi olarak Türk sporuna hangi dalda olursa olsun destek vermeye devam edeceğimizin altını bir kız daha çizmek istiyorum. Bu sezon attığımız her sayı için de bir fidan dikme sözü veriyoruz" dedi.

Türk basketboluna "İzmir Modeli"ni kazandıracağız

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde liderliğe oynayan ve geçtiğimiz yıl FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Karşıyaka'nın, pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka ile İzmir'in gerçek anlamda bir basketbol şehri olması için omuz omuza çalışacağını söyleyen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbolu İstanbul dan çıkarıp Anadolu'ya taşıyan ve oradan da Avrupa liglerinin en üst sıralarına çıkaran bir kulübüz. Dolayısıyla, diğer Anadolu kulüplerine karşı da bir misyonumuz var. Basketbolda yetenek gelişiminde en önemli sorun Avrupa'nın en güçlü ulusal liglerinden Basketbol Süper Lig takımlarının genç yeteneklerine tecrübe kazanmaları için süre veremiyor olması. Bu da onların üst düzey rekabetçi deneyim kazanmalarının önündeki en büyük engel. Bornova Belediyesi büyük özverilerle çok başarılı bir takım oluşturdu ve Süper Ligin bir alt liginde yarışacak duruma getirdi. Bundan sonrası ise bize emanet. Süper Lig'de yer bulamayan sporcularımız daha fazla maç yapma ve deneyim kazanma imkanına kavuşacak. Altyapıdan gelen genç arkadaşlarımız ise profesyonel kadrolarla çalışma fırsatı bulacak. Buradan çok başarılı sporcuların Pınar Karşıyaka'ya, yurtdışına ve sonucunda da A Milli takıma uzanacaklarına yürekten inanıyorum. Umuyorum ki, basketbola bir 'İzmir Modeli' kazandırmış olacağız. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da eski sporcudur, Karşıyaka'nın profesyonelliğinden faydalanarak kendi ilçesindeki gençlerin çok daha büyük hayaller kurmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bornova vizyonunu ortaya koydu

Karşıyaka'nın Türk basketbolunun en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Bornova'da yeşil-kırmızılı renklere sahip isminde Karşıyaka da bulunan, yeni ve başarılı olacağına yürükten inandığım yeni bir takım oluşuyor. Burada Bornova Belediyesi'nin Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un vizyoner bir bakış ortaya koyduğunu görüyoruz. Buradan yetişecek oyuncularla hem Karşıyaka hem Bornova. En önemlisi Türk basketbolu kazanacak. Bu takımı Karşıyakalı sporseverlerinden de destekleyeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

6 yıllık anlaşma

Profesyonel liglere daha fazla sporcu yetiştirmek ve İzmir'i gerçek anlamda bir basketbol şehri yapmak üzere Basketbol Süper Ligi'nin bir alt kategorisi olan Türkiye Basketbol Ligi'nin önemli takımlarından Bornova Belediyespor ile güç birliğine giden Karşıyaka Spor Kulübü, hem bünyesindeki gençlerin daha fazla maç yaparak deneyim kazanmalarını sağlayacak hem de üst liglere basketbolcu yetiştirecek. Yeşil-beyaz-kırmızı ekip üç + üç yıl olmak üzere toplam 6 yıllık bir işbirliği anlaşması gereği Türkiye Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka adıyla mücadele edecek.

Bornova ve Karşıyaka'dan 3 sayılık imza

Bornova Belediyesi, basketbol, Karşıyaka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova ve Karşıyaka'dan 3 sayılık imza - Son Dakika


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