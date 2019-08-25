Bornova'ya ikinci yabancı
1 saat önce
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:32 Kaynak: DHA
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu geçen sezon Bulgaristan'ın BC Rilski Sportist takımında 13.0 sayı, 8.5 ribaund, 2.5 blok ortalamalarıyla oynadı.
- İzmir
Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı! Vedat Muriç üst üste 6 maçtır gol atıyor Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti! Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti