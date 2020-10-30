Bornova'ya yeni bağlantı yolu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 Mahallesi ile Ankara Caddesi arasında yeni bir bağlantı yolu açtı. Böylelikle otoyola bağlanma mesafesi yarı yarıya düştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında gündeme getirdiği kent trafiğine nefes aldıracak projeler tek tek hayata geçiriliyor. İzmir'in yoğun trafiğe sahip noktalarında yeni yollar açılıyor ve çevre düzenlemeleriyle araç yoğunluğuna kritik müdahaleler yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak Bornova Evka-3 Mahallesi Nilüfer Kavşağı'nda kapsamlı bir çalışma yaptı.

4. Sanayi otoyolla birleşti

Kavşak ile Cengizhan Caddesi arasında 600 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde iki şerit geliş iki şerit gidiş olacak şekilde yeni bir imar yolu açıldı. 600 bin liranın üzerinde kamulaştırma bedeli de dahil olmak üzere 4.6 milyonluk liralık yatırımla hizmete giren yeni yol Evka-3 Mahallesindeki 4. Sanayi'den Ankara Caddesi'ne direkt geçişi sağladı. 129/19 kesişiminden otoyol giriş kavşağına bağlanmak için bin 300 metre yol gidilmesi gerekirken yeni yapılan yolun tamamlanması ile bu mesafe yarıya düştü. Yolun her iki yönünde toplam 1.2 kilometrelik kaldırım düzenlemesi yapıldı. Orta refüj oluşturuldu. 1.2 kilometrelik yol düzenleme çalışmaları kapsamında 6 bin ton asfalt serimi yapıldı. Bölgenin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 79 araçlık otopark alanı hizmete alındı. Ayrıca yol kenarında 94 araçlık otopark cebi oluşturuldu. Bornova trafiğine nefes aldıracak yeni imar yolu hizmete alındı. - İZMİR