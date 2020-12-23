Bornova'ya yeni yaşam alanı - Son Dakika

Cİ GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, 30 Ekim'de yaşanan İzmir depremi sonrası konut ihtiyacının arttığı Bornova'da yeni bir yaşam alanı oluşturacak bin konutun yer aldığı 2 etaplı projenin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, birçok yapıda 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluştu. Bu nedenle bölgede konut ihtiyacı artarken, birçok vatandaş kiralık ve satılık ev aramaya başladı. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binalarından taşınan depremzedeler, güvenli gördükleri bölgelere yerleşti. Birçok depremzede hem çevreye olan alışkanlıklarını değiştirmemek hem de yeni yapıların bulunduğu ve 'Yeni Bornova' olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi'ni tercih etti.