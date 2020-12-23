Bornova'ya yeni yaşam alanı - Son Dakika

Bornova'ya yeni yaşam alanı

23.12.2020 09:55
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Cİ GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, 30 Ekim'de yaşanan İzmir depremi sonrası konut ihtiyacının arttığı Bornova'da yeni bir yaşam alanı oluşturacak bin konutun yer aldığı 2 etaplı projenin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Cİ GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, 30 Ekim'de yaşanan İzmir depremi sonrası konut ihtiyacının arttığı Bornova'da yeni bir yaşam alanı oluşturacak bin konutun yer aldığı 2 etaplı projenin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, birçok yapıda 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluştu. Bu nedenle bölgede konut ihtiyacı artarken, birçok vatandaş kiralık ve satılık ev aramaya başladı. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binalarından taşınan depremzedeler, güvenli gördükleri bölgelere yerleşti. Birçok depremzede hem çevreye olan alışkanlıklarını değiştirmemek hem de yeni yapıların bulunduğu ve 'Yeni Bornova' olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi'ni tercih etti.

YATAY MİMARİDE BİR PROJECİ GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, güvenli konut ihtiyacının arttığı bugünlerde Kazımdirik Mahallesi'nde bin konutluk yeni projenin çalışmalarına başladıklarını belirterek, "6.6 büyüklüğündeki depremden sonra Bayraklı ilçesinde bazı yapılar hasar gördü. Bornova bölgesinde ise deprem sonrası yoğun konut talebi oldu. Bu depremin ardından yeni yapılara ihtiyaç olduğu görüldü. Bu nedenle Bayraklı ilçesinde oturan insanların yerleşebileceği, aynı lokasyona yakın ancak deprem ve zemin etütleri anlamında dayanıklı yapıların olduğu bir proje hazırlayalım istedik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatayda bir proje. 2 etapta bin konutluk bir proje" dedi.Projenin 'Yeni Bornova' olarak adlandırılan genelde üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 konutların bulunduğu bölgede yapıldığını söyleyen Cihan Aktaş, "Biz Bayraklı'daki depremin ardından bölgede ailelerin yaşayabileceği oturumluk konutlara ihtiyacın olduğunu gördük. Bu arada 3 artı 1, 4 artı 1 konutlar da yapmaya karar verdik" dedi. Zemine yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Cihan Aktaş, "Diğer projelerimizde olduğu gibi zemin etüdümüzü, üniversite onaylı yaptırıyoruz. Ege Üniversitesi'nde projelerimizi onaylatıp depreme yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Projenin Bornova'nın merkezinde, doğanın içinde kalmış nadir alanlardan biri olduğunu belirten Aktaş, "Burada 60- 70 yıllık ağaçlar var. Biz bu ağaçların tamamını koruyarak, yeni projemizin peyzajında kullanmayı planlıyoruz. Bunun haricinde projemizin başladığı noktada bir koruluk var, kent bahçesi var. Yaklaşık 100 dönümün üzerinde bir alan var. Şehrin ortasında doğayı yaşatacak bir ortam olacağına inanıyoruz" dedi.

Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı
Bornova'ya yeni yaşam alanı

Yönetim Kurulu, Cihan Aktaş, konut, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bornova'ya yeni yaşam alanı - Son Dakika


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