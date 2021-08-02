Bornova yeni havuzuna kavuşuyor - Son Dakika

Büyük ölçüde yapımı tamamlanan tesiste incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 1500'e yakın Bornovalı gence daha spor yapma fırsatı sunacaklarını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ göreve gelmeden önce verdiği ilk sözlerden olan Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda inşaat çalışmalarında sona geliniyor. Büyük bir kısmı tamamlanan projenin bölgede yaşayan çocukların ilk sıradaki isteği olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, "Pandemi nedeniyle bir yıl ertelediğimiz havuzun yapım çalışmasında sona yaklaşıyoruz. Fiziki özellikleri itibariyle spora yatkın çok sayıda gence ev sahipliği yapan Çamdibi'nde böylesi bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

4.100 metrekarelik alanda

Çamdibi Gaziosmanpaşa Mahallesi 5499/1 Sokak'ta bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kat olarak inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu, 2 bin 300 metre kapalı, bin 800 metre açık alan olmak üzere toplam 4 bin 100 metre-karelik alanda bölge halkının kullanımına sunulacak. 850 metrekare alana sahip bodrum katında teknik servis mekanları ve mekanik odalar olacak. 1.150 metrekare alana sahip zemin katında danışma, fuaye, idari Ofisler, yarı olimpik havuz, soyunma odaları, antrenör odası, ilkyardım odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri yer alacak. 520 metrekarelik birinci katta ise spor salonu, kafeterya, izleyici terası, 100 kişilik seyirci alanı ve yine tuvaletler yer alacak.