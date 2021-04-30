Bornovalı arıcılar kovanlarına kavuştu - Son Dakika

Bornova Belediyesi'nden temel arıcılık seti

Kayadibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından dağıtılan temel arıcılık malzemeleriyle üretime başlayacak olan arıcılara profesyonel danışmanlık hizmeti de ücretsiz olarak sağlanacak.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği arıcılık eğitimde 40 saatlik teorik ve pratik eğitimi tamamlayan kursiyerler, Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Eğitimde tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan Üzeyir Karaca ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in katıldığı törenin ardından katılımcılara çift katlı arılı kovan, maske eldiven, körük, şerbetlik ve süpürgeden oluşan temel arıcılık seti hediye edildi.

Sertifikayla birlikte arılı kovan

Arıcılığa uygun arazisi olmayan kursiyerlere Bornova Belediyesi'nin 23 dönümlük Bal Ormanı'nda 5'er kovanlık alan ayrılacak. Meyve ve akasya fidanlarından oluşan kaliteli polen yataklarına ev sahipliği yapan arazide arıcılık yapacak olan kursiyerlere haftanın 3 günü ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

"Arıcılığa tam destek"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs pandemisiyle birlikte tarımsal üretimin toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunun bir defa daha ortaya çıktığını söyledi. Tarımsal ürünlerin kalitesinin önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Anadolu topraklarında çok uzun yıllardır bol miktarda ve nitelikli bal üretimi yapılıyor. Bu faaliyet bir yandan sağlıklı beslenme açısından oldukça önemliyken diğer yandan da doğanın dengesinin korunması açısından da hayati önem taşıyor. Biz de bu bilinç ve anlayışla arıcılığın güçlendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da temin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz diye konuştu.