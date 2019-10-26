Bornovalı çocuklar Cumhuriyet için sahneye çıkacak
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Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı işbirliğiyle 6-15 yaş arası Bornovalı çocukları müzikle buluşturan 'İnci Vakfı Çocuk Orkestrası Barış İçin Müzik-İzmir' notalara bir kez daha barış için basacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:47 Kaynak: Bültenler
Orkestranın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, 27 Ekim Pazar günü Türkiye'nin en önemli konser salonlarından olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 19.00'da başlayacak konser ücretsiz izlenebilecek.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sahneye çıkacak çocukların müziğe İnci Vakfı Çocuk Orkestrası'nda başladıklarını ve ilk günden itibaren seslerini barış için yükselttiklerini belirterek, "Tüm İzmirlileri, oluşmasına destek verdiğimiz orkestranın sesine kulak vermeye çağırıyorum" dedi.
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