Bornovalı çocuklar dönüşümün öyküsünü öğreniyor

Ege Üniversitesi (EÜ)Rektörlüğü ve EÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) tarafından düzenlenen "Yaz Okulu Projesi" kapsamında Bornovalı çocuklar, Ege Üniversitesi Kitap ve Kâğıt Sanatları Müzesini ziyaret etti. Bu yaz 2'ncisi düzenlenen proje kapsamında öğrenciler, çeşitli etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Daha sonra Emel Akın Meslek Yüsekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Sevda Altaş ile öğretim görevlileri Berna Aybartürk ve Şükran Tümer, öğrencilere yönelik bir kâğıt çalıştayı düzenledi. Doç. Dr. Altaş, "Öğretim üyelerimiz ve sevgili çocuklarla burada atık kâğıtlardan atölye çalışmaları yapıyoruz. Çok verimli ve aynı zamanda eğlenceli zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

Çalıştay hakkında konuşan Öğr. Gör. Şükran Tümer, "Biz burada dönüşümün öyküsünü anlatmaya çalıştık. Geleneksel kâğıt yapım tekniği kapsamında ilk çağlardaki elek yöntemi ile A4 kâğıtlardan ve karton koli gibi farklı malzeme materyallerinden kâğıt hamuru elde ettik.Bu hamuru yeniden kâğıda dönüştürülüp, gıda boyası ve doğadaki yapraklar gibi doğal malzemeler ile birleştirerek yeniden kâğıt üretimini çocuklara anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Böyle bir çalıştayı gerçekleştirmekten ve dönüşümün öyküsünü anlatmaktan son derece gururlu olduğunu belirten Tümer, "Biz, okulumuzda öğrencilerimize keçe çalıştayı, tahta kalıp baskı çalıştayı ya da kâğıt çalıştayı gibi etkinliklerle sürekli geleneksel sanatlarımızı ve zanaatlarımızı aktarıyoruz" diye konuştu.