Bornovalı çocuklara bilim eğitimi - Son Dakika

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bilim etkinliklerine 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıfta eğitim gören çocuklar katılabilecek. Bilim etkinliklerine katılan çocuklar astronomi, biyoloji, kimya, fizik ve teknoloji bilimlerinin temelleri öğrenme fırsatı yakalayacak. Haftada bir gün 1 saat şeklinde düzenlenen ücretsiz atölye çalışmalarının yanı sıra deneyler, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif ve katılımcı eğitim sistemi ile çocukların bilimin doğasını anlayarak yaratıcı düşünebilen birer bilim meraklısına dönüşmesi hedefleniyor.

Ayrıca eğitimler kapsamında Pazartesi ve Cumartesi günleri için sadece ortaokul öğrencilerine yönelik Seçmeli Bilim Kulüpleri de gerçekleştirilecek. Astronomi, Biyoloji, Fosil Bilimi, Kimya, Fizik ve Teknoloji alanlarından biri seçilecek eğitim alınabilecek. 14 Mart tarihinde başlayacak olan etkinliklere katılım için 14 Şubat 2022 – 14 Mart 2022 tarihleri arasında şahsen ve ya internet üzerinden mtbm.bornova.bel.tr adresinde yer alan elektronik form aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Geleceğin bilim insanları

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eğlenceli ve eğitici etkinliklere çocuklara bilimi sevdirmek istediklerini belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri. Katılımcı ve yaratıcı öğretim teknikleriyle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz. Onların eğitimlerine destek olmak için BELGEM ve Dijital Sınıf gibi çalışmalarımızın yanında çeşitli kurslar ve atölyeler de düzenliyoruz. Bilim eğitimlerimize öğrenciler büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.