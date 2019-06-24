Son Dakika Haberleri: Bornovalı çocuklara tatilde eğlenceli kurslar
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Bornovalı çocuklara tatilde eğlenceli kurslar

33 dakika önce

Yıl boyunca 6,7,8 ve 12. sınıfların okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık kursları veren Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi yaz dönemi için kapılarını açtı.

Bornovalı çocuklara tatilde eğlenceli kurslar, System.String[]

BELGEM'de yaz dönemi kursları başladı

3,4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik olarak açılan kurslarda Bornovalı çocuklar yaz tatilini eğlenirken öğrenerek geçirecek. Bu yaz, kurslardan 1365 öğrenci yararlanacak.

Bornova Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin eğitimine destek olmak için hizmet verdiği BELGEM'de (Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi) yaz dönemi kursları başladı. Okulların kapanmasının ardından açılan eğlenceli kurslar ile Bornovalı çocuklar yaz tatilinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Birbirinden farklı etkinlik sınıflarının yer aldığı eğitimlere bu yaz 1365 öğrenci katılıyor.

3,4,5 ve 6 sınıflar için düzenlenen akıl ve zeka oyunları, Matematik ,Fenve Tarih Atölyelerinde 324 öğrenci bulunuyor. 4,5,6 ve 7. sınıflara yönelik olarak açılan Robotik Kodlama ve Scratch eğitiminden 148 öğrenci yararlanırken 3,4,5,6,7 ve 8.sınıflara verilen İngilizce eğitimlerinden de 893 öğrenci faydalanmaya başladı.

İngilizce kursları 8 ayrı merkezde

Çamdibi BELGEM Merkez binasında düzenlenen sosyal etkinlik atölyeleri haftada 2 gün 3 saat şeklinde olacak ve 4 hafta sürecek. BELGEM'de yıl boyunca devam eden İngilizce kursları yaz döneminde ise haftada 2 gün 2 saat şeklinde gerçekleşecek. İngilizce eğitimleri Altındağ Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Bornova Merkez Cumhuriyet Evi, Evka-4 Belediye Hizmet Binası ve Çamdibi BELGEM binalarında verilecek.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:47 Kaynak: Bültenler
Bornova, Güncel
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